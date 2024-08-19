Мбаппе — о ничьей с «Мальоркой»: «Сосредоточимся на следующей игре и будем готовы»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал ничью «Реала» в матче 1-го тура с «Мальоркой» (1:1).

«Не очень хороший результат. Сосредоточимся на следующей игре и будем готовы. Вперед, Мадрид!» — написал Мбаппе в своих соцсетях.

В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет с «Вальядолидом». Матч состоится 25 августа и начнется в 18.00 по московскому времени.