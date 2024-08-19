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Мбаппе — о ничьей с «Мальоркой»: «Сосредоточимся на следующей игре и будем готовы»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал ничью «Реала» в матче 1-го тура с «Мальоркой» (1:1).

«Не очень хороший результат. Сосредоточимся на следующей игре и будем готовы. Вперед, Мадрид!» — написал Мбаппе в своих соцсетях.

В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет с «Вальядолидом». Матч состоится 25 августа и начнется в 18.00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе
ФК Мальорка
ФК Реал
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 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
3
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
4
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
5
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6
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
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16
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