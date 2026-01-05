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5 января, 05:17

Мбаппе отреагировал на хет-трик Гарсии в матче «Реал» — «Бетис»

Павел Лопатко

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал хет-трик своего партнера по команде, форварда Гонсало Гарсии в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:1).

«БУМ. Поздравления и так держать, голеадор Гонсало Гарсия», — написал 27-летний француз в социальной сети.

21-летний испанец Гарсия в сезоне-2025/26 в 18 матчах во всех турнирах забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Мбаппе является лидером бомбардирской гонки в чемпионате Испании — у него 18 голов.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Гонсало Гарсия.«Ливерпуль» и «МЮ» без побед, огненный матч воспитанников «Реала», Лаутаро Мартинес ведет «Интер» к скудетто

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Килиан Мбаппе
ФК Реал
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3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
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17
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18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
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