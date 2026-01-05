Мбаппе отреагировал на хет-трик Гарсии в матче «Реал» — «Бетис»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал хет-трик своего партнера по команде, форварда Гонсало Гарсии в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:1).

«БУМ. Поздравления и так держать, голеадор Гонсало Гарсия», — написал 27-летний француз в социальной сети.

21-летний испанец Гарсия в сезоне-2025/26 в 18 матчах во всех турнирах забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Мбаппе является лидером бомбардирской гонки в чемпионате Испании — у него 18 голов.