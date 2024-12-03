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Мбаппе остается фигурантом дела об изнасиловании в Швеции

Даниил Аршавский
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе остается подозреваемым в деле об изнасиловании в стокгольмском отеле Bank, сообщает Aftonbladet.

По словам шведского прокурора Марины Чариковой, расследование происшествия продолжается. Перед написанием заявления в полицию пострадавшая девушка, обвинившая Мбаппе, сначала обратилась за помощью в больницу. Кроме того, по делу были взяты показания у нескольких неназванных женщин, располагающих информацией о произошедшем.

Килиан Мбаппе. Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем. Что известно на данный момент

Расследование началось 14 октября, сам 25-летний футболист отрицает свою причастность к происшествию. Адвокат Мбаппе заявлял, что игрок намерен подать жалобу на клевету.

Источник: Aftonbladet
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
скандалы
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1
 Барселона 15 11 1 3 43-16 34
2
 Реал 14 10 3 1 30-11 33
3
 Атлетико 15 9 5 1 26-8 32
4
 Атлетик 15 7 5 3 22-14 26
5
 Вильярреал 14 7 5 2 27-23 26
6
 Мальорка 15 7 3 5 15-13 24
7
 Осасуна 15 6 5 4 20-23 23
8
 Жирона 15 6 4 5 22-20 22
9
 Р. Сосьедад 15 6 3 6 13-11 21
10
 Бетис 15 5 5 5 16-18 20
11
 Севилья 15 5 4 6 14-19 19
12
 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
13
 Р. Вальекано 14 4 4 6 14-16 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
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 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
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 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
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Барселона – Лас-Пальмас
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