Мбаппе опередил Роналду по голам в дебютном сезоне за «Реал»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе забил гол в финале Кубка Испании против «Барселоны».

Для 26-летнего француза это 34-й мяч за мадридцев. Он опередил форварда Криштиану Роналду по голам в дебютном сезоне за «Реал». Роналду в сезоне-2009/10 забил 33 гола.

В текущем сезоне Мбаппе провел 50 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 4 результативные передачи.