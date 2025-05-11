Мбаппе оформил хет-трик в ворота «Барселоны»

«Реал» сократил отставание в счете в гостевом матче с «Барселоной» в 35-м туре ла лиги — 3:4.

На 70-й минуте гол забил Килиан Мбаппе, оформив хет-трик. Второй результативной передачей в матче отметился Винисиус Жуниор.