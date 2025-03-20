Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

20 марта, 16:32

Мбаппе оценил свою физическую форму

Камила Абдурахманова
корреспондент

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оценил свою физическую форму.

«Не могу точно сказать, насколько моя физическая форма близка к идеальной. Но, думаю, что процент очень высокий. Чувствую себя хорошо, счастлив играть в футбол и помогать команде», — цитирует Мбаппе AS.

26-летний Мбаппе перешел в «Реал» летом в качестве свободного агента. Он заключил контракт с клубом до 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 160 миллионов евро.

В текущем сезоне француз провел 43 матча во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 4 результативные передачи.

Источник: AS
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рюдигер: «Я не собираюсь уходить из «Реала» в ближайшее время»

Стали известны детали нового контракта Винисиуса с «Реалом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2
 Реал 7 6 0 1 16-8 18
3
 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4
 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5
 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6
 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7
 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
8
 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
9
 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10
 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11
 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
12
 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
13
 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
14
 Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
15
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
16
 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
17
 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
18
 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
19
 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
20
 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
4.10 15:00
Овьедо – Леванте
 - : -
4.10 17:15
Жирона – Валенсия
 - : -
4.10 19:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
4.10 22:00
Реал – Вильярреал
 - : -
5.10 15:00
Алавес – Эльче
 - : -
5.10 17:15
Севилья – Барселона
 - : -
5.10 19:30
Эспаньол – Бетис
 - : -
5.10 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
5.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 8
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Атлетико

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
П
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
Луис Милья

Луис Милья

Хетафе

 4
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Барселона

 4
И К Ж
Федерико Виньяс

Федерико Виньяс

Овьедо

 5 1 2
Серхио Камельо

Серхио Камельо

Райо Вальекано

 5 1 2
Александр Серлот

Александр Серлот

Атлетико

 6 1 2
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости