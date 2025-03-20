Мбаппе оценил свою физическую форму

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оценил свою физическую форму.

«Не могу точно сказать, насколько моя физическая форма близка к идеальной. Но, думаю, что процент очень высокий. Чувствую себя хорошо, счастлив играть в футбол и помогать команде», — цитирует Мбаппе AS.

26-летний Мбаппе перешел в «Реал» летом в качестве свободного агента. Он заключил контракт с клубом до 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 160 миллионов евро.

В текущем сезоне француз провел 43 матча во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 4 результативные передачи.