Мбаппе оценил свой первый сезон в «Реале»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оценил первый сезон в мадридской команде.

«Прошедший сезон в Испании стал для меня новым опытом как в футбольном, так и в личном плане. Я рад быть в «Реале» и отмечу, что мне удалось адаптироваться к команде, стране, новому языку и культуре. Сейчас я чувствую себя комфортно в клубе, команде, городе и стране, и это отражается на моей игре», — приводит слова Мбаппе Mundo Deportivo.

В сезоне-2024/25 Мбаппе сыграл за «Реал» 34 матча во всех турнирах, забив 31 гол и сделав три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего игрока составляет 170 миллионов евро.