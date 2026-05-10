Мбаппе не вошел в заявку на матч «Реала» с «Барселоной», Тчуамени может сыграть

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не включен в заявку мадридцев на игру против «Барселоны» в 35-м туре испанской Ла лиги, сообщает пресс-служба клуба.

27-летний француз из-за травмы пропустил встречу с «Эспаньолом» (2:0) в 34-м туре.

При этом в заявку вошел полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени. Ранее сообщалось, что он на тренировке подрался с одноклубником Федерико Вальверде. Конфликт закончился черепно-мозговой травмой уругвайца, который, как и Мбаппе, не попал в заявку.

Также не смогут сыграть еще семь игроков «Реала»: Арда Гюлер, Ферлан Менди, Эдер Милитао, Родриго, Дани Карвахаль и Дани Себальос.

«Реал» на выезде сыграет с «Барселоной» в воскресенье, 10 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени. Каталонцам достаточно не проиграть «Реалу», чтобы досрочно стать чемпионами Испании.

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