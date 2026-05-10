Мбаппе не вошел в заявку на матч «Реала» с «Барселоной», Тчуамени может сыграть
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не включен в заявку мадридцев на игру против «Барселоны» в 35-м туре испанской Ла лиги, сообщает пресс-служба клуба.
27-летний француз из-за травмы пропустил встречу с «Эспаньолом» (2:0) в 34-м туре.
При этом в заявку вошел полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени. Ранее сообщалось, что он на тренировке подрался с одноклубником Федерико Вальверде. Конфликт закончился черепно-мозговой травмой уругвайца, который, как и Мбаппе, не попал в заявку.
Также не смогут сыграть еще семь игроков «Реала»: Арда Гюлер, Ферлан Менди, Эдер Милитао, Родриго, Дани Карвахаль и Дани Себальос.
«Реал» на выезде сыграет с «Барселоной» в воскресенье, 10 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени. Каталонцам достаточно не проиграть «Реалу», чтобы досрочно стать чемпионами Испании.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Эспаньол
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Севилья
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Расинг
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Р. Вальекано
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Леванте
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|3 : 0
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|2 : 1
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|2 : 2
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|3 : 0
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|21:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Ривера Альваро Гарсия
Райо Вальекано
|1
|
|
Мариано Диас
Алавес
|1
|
|
Микель Родригес
Алавес
|1
|П
|
|
Мариано Диас
Алавес
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
|
Кике Салас
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Люсьен Агуме
Севилья
|1
|0
|1