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10 мая, 13:05

Мбаппе не вошел в заявку на матч «Реала» с «Барселоной», Тчуамени может сыграть

Игнат Заздравин
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не включен в заявку мадридцев на игру против «Барселоны» в 35-м туре испанской Ла лиги, сообщает пресс-служба клуба.

27-летний француз из-за травмы пропустил встречу с «Эспаньолом» (2:0) в 34-м туре.

При этом в заявку вошел полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени. Ранее сообщалось, что он на тренировке подрался с одноклубником Федерико Вальверде. Конфликт закончился черепно-мозговой травмой уругвайца, который, как и Мбаппе, не попал в заявку.

Также не смогут сыграть еще семь игроков «Реала»: Арда Гюлер, Ферлан Менди, Эдер Милитао, Родриго, Дани Карвахаль и Дани Себальос.

«Реал» на выезде сыграет с «Барселоной» в воскресенье, 10 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени. Каталонцам достаточно не проиграть «Реалу», чтобы досрочно стать чемпионами Испании.

&laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;: онлайн-трансляция матча Ла&nbsp;лиги 10&nbsp;мая.«Барселона» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Ла лиги

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Килиан Мбаппе
Орельен Тчуамени
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Эспаньол 1 1 0 0 3-0 3
2
 Алавес 1 1 0 0 3-0 3
3
 Севилья 1 1 0 0 2-1 3
4
 Расинг 1 0 1 0 2-2 1
5
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
6
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
7
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
8
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
9
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
14
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
16
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
17
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
18
 Р. Вальекано 1 0 0 1 1-2 0
19
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
20
 Леванте 1 0 0 1 0-3 0
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38 тур
15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано 2 : 1
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал 2 : 2
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте 3 : 0
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 21:30 Сельта – Осасуна - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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ЖК
Г
Ривера Альваро Гарсия
Ривера Альваро Гарсия

Райо Вальекано

 1
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 1
Микель Родригес
Микель Родригес

Алавес

 1
П
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 2
И К Ж
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Кике Салас
Кике Салас

Севилья

 1 1 0
Люсьен Агуме
Люсьен Агуме

Севилья

 1 0 1
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