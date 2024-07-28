Мбаппе не может водить автомобиль, который предоставил «Реал»

Новичок «Реала» Килиан Мбаппе стал обладателем электрического автомобиля, который предоставил ему мадридский клуб, сообщает Marca.

В машине есть большое количество функций для комфорта: сенсорная панель, массаж, вентиляция, обогрев и так далее.

По данным источника, футболист может ездить на автомобиле только в качестве пассажира, так как у него нет водительских прав.

Мадридский клуб объявил о переходе Мбаппе 3 июня. Футболист подписал контракт с клубом до лета 2029 года.