Мбаппе из-за травмы не сыграет с «Леганесом» в Кубке Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что нападающий Килиан Мбаппе пропустит четвертьфинальный матч Кубка Испании против «Леганеса» из-за повреждения икроножной мышцы.

26-летний футболист получил повреждение в игре 22-го тура ла лиги с «Эспаньолом» (0:1) после жесткого подката защитника бело-синих Карлоса Ромеро. Матч прошел 2 февраля.

«Вчера мы дали Мбаппе еще один день на восстановление. Сегодня он тренировался нормально, но у него гематома, и завтра он будет недоступен», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Встреча «Реала» и «Леганеса» в Кубке Испании состоится 5 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.