Мбаппе и Ямаль лидируют в топ-5 лиг Европы по голам из-за пределов штрафной
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил гол из-за пределов штрафной в матче с «Севильей» (2:0) в 37-м туре ла лиги.
Француз в седьмой раз за сезон отметился голом после дальнего удара. Столько же забил нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. По этому показателю они занимают первое место в топ-5 лиг Европы, сообщает Opta.
Мбаппе в этом сезоне забил 41 гол и сделал 5 результативных передач в 55 матчах за «Реал».
Новости