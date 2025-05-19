Мбаппе и Ямаль лидируют в топ-5 лиг Европы по голам из-за пределов штрафной

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил гол из-за пределов штрафной в матче с «Севильей» (2:0) в 37-м туре ла лиги.

Француз в седьмой раз за сезон отметился голом после дальнего удара. Столько же забил нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. По этому показателю они занимают первое место в топ-5 лиг Европы, сообщает Opta.

Мбаппе в этом сезоне забил 41 гол и сделал 5 результативных передач в 55 матчах за «Реал».