19 мая 2025, 09:31

Мбаппе и Ямаль лидируют в топ-5 лиг Европы по голам из-за пределов штрафной

Руслан Минаев

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил гол из-за пределов штрафной в матче с «Севильей» (2:0) в 37-м туре ла лиги.

Француз в седьмой раз за сезон отметился голом после дальнего удара. Столько же забил нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. По этому показателю они занимают первое место в топ-5 лиг Европы, сообщает Opta.

Мбаппе в этом сезоне забил 41 гол и сделал 5 результативных передач в 55 матчах за «Реал».

Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
ФК Барселона
ФК Реал
«Динамо» (Москва) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Шинник»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Сочи»: видео голов
«Динамо» разгромило «Крылья», ЦСКА проиграл «Ахмату»: голы дня
«Черноморец» — «Торпедо»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Волга»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Ростов», «Локо» победил «Пари НН»: голы дня
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Челябинск»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Форвард «Атлетико» Корреа попрощался с клубом

Флик: «В следующем сезоне «Барселоне» придется работать еще усерднее, чтобы выиграть титулы»
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 21 1 4 71-26 64
2
 Реал 26 19 3 4 54-22 60
3
 Атлетико 26 15 6 5 43-23 51
4
 Вильярреал 26 16 3 7 48-31 51
5
 Бетис 26 11 10 5 42-32 43
6
 Сельта 26 10 10 6 36-28 40
7
 Эспаньол 26 10 6 10 33-39 36
8
 Р. Сосьедад 26 9 8 9 38-38 35
9
 Атлетик 26 10 5 11 30-36 35
10
 Осасуна 26 9 6 11 30-30 33
11
 Хетафе 26 9 5 12 21-29 32
12
 Севилья 26 8 6 12 34-41 30
13
 Р. Вальекано 26 7 9 10 26-32 30
14
 Жирона 26 7 9 10 27-42 30
15
 Валенсия 26 7 8 11 27-39 29
16
 Алавес 26 7 6 13 23-34 27
17
 Эльче 26 5 11 10 34-39 26
18
 Мальорка 26 6 6 14 29-42 24
19
 Леванте 26 5 6 15 28-44 21
20
 Овьедо 26 3 8 15 16-43 17
