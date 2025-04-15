Мбаппе дисквалифицирован на один матч после удаления в игре с «Алавесом»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе избежал длительной дисквалификации после удаления в матче с «Алавесом» (1:0) в 31-м туре ла лиги, сообщает Marca. Француз пропустит один матч.

Форвард ударил шипами в голень хавбека Антонио Бланко на 38-й минуте матча.

Таким образом, Мбаппе пропустит игру с «Атлетиком» в 32-м туре, которая пройдет 20 апреля.

26-летний нападающий в этом сезоне забил 32 гола и сделал 4 результативные передачи в 48 матчах за «Реал».