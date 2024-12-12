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Сегодня, 17:23

Мбаппе диагностировали травму бедра левой ноги

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе травмировал бедро левой ноги. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Француз получил повреждение 10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2). Мбаппе забил гол в начале первого тайма, а после почувствовал дискомфорт и был заменен на 36-й минуте игры.

Точные сроки восстановления игрока не называются.

Мбаппе выступает за «Реал» с лета 2024 года. В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 12 забитых мячей и 2 голевые передачи в 21 игре за клуб во всех турнирах.

Источник: ФК Реал Мадрид
Килиан Мбаппе
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
6
 Осасуна 16 6 6 4 22-25 24
7
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 16 5 4 7 17-23 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 16 3 7 6 11-13 16
16
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
17
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
18
 Эспаньол 15 4 1 10 15-28 13
19
 Валенсия 14 2 4 8 13-22 10
20
 Вальядолид 16 2 3 11 11-34 9
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13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
 - : -
14.12 18:15
Мальорка – Жирона
 - : -
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 - : -
14.12 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
15.12 18:15
Алавес – Атлетик
 - : -
15.12 20:30
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
15.12 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
15.12 23:00
Барселона – Леганес
 - : -
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Роберт Левандовски

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 16
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Рафинья

Барселона

 11
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Анте Будимир

Осасуна

 10
П
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Рафинья

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 6
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