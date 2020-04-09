Бывший футболист сборной Бразилии, чемпион мира 1994 года Мазиньо заявил, что нападающий «ПСЖ» Неймар — единственный футболист, способный заменить форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

— Если завтра Неймар вернется в «Барселону», то все будут довольны, — приводит Mundo Deportivo слова Мазиньо. — Бразилец — единственный игрок в мире, способный заменить Лионеля Месси.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. С тех пор в СМИ часто фигурировали слухи о возможном возвращении бразильца в Каталонию.