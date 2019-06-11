Маттейс де Лигт: "Возможно, еще не время переходить в "Барселону"

Защитник "Аякса"​ Маттейс де Лигт поделился мнением о своем будущем.

– Это был захватывающий сезон, как для меня, так и для "Аякса" и сборной Голландии, – цитирует де Лигта Mundo Deportivo. – Я все еще не знаю, что говорит мое сердце. Во время отпуска я могу подумать о будущем и принять решение. Для меня главное – быть уверенным, что в новой команде я получу много игрового времени. Я не знаю, когда вопрос будет решен, но я не собираюсь торопиться.

Роналду зовет в "Ювентус", а де Йонг в "Барселону"? Я не обращаю внимания ни на кого, мне приходится самому выбирать свой путь. Конечно, было бы здорово играть с Френки и Месси в одной команде, но я должен решить, что будет лучше для меня. У них отличная защита, а я не боюсь конкуренции. Логично и правильно, что в таком замечательном клубе она есть.

Переход в "Барселону" осложняется из-за финансов? Нет, дело не в деньгах. Возможно, еще не время. Мне нужно оценить все и решить за время отпуска.

В сезоне-2018/19 Маттейс де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Голландец помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов. В составе сборной 19-летний футболист стал финалистом Лиги наций​.