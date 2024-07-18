Маттеус надеется на переход Нико Уильямса в «Барселону»

Бывший игрок сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус считает, что нападающему «Атлетика» Нико Уильямсу надо продолжить карьеру в «Барселоне».

«Мой друг Ханс-Дитер Флик мечтает об этом. Его сумма выкупа — 60 миллионов, а рыночная цена уже больше 100 млн. Это потрясающий футболист», — цитирует немца Mundo Deportivo.

Сообщалось, что трансфер игрока в испанский клуб близок к завершению.