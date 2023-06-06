Матеу Лаос завершил карьеру футбольного арбитра

Испанский арбитр Матеу Лаос объявил о завершении судейской карьеры, сообщает ESPN.

46-летний судья работал в элитном дивизионе Испании 15 лет. В заключительном матче ла лиги между «Мальоркой» и «Райо Вальекано» (3:0) футболисты обеих команд устроили ему коридор почета.

Лаос работал на ЧМ-2018 и ЧМ-2022, а также судил финал Лиги чемпионов-2021. На последнем чемпионате мира он отработал на трех матчах, в том числе четвертьфинал между Аргентиной и Нидерландами.