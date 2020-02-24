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Матеу Лаос обсудит класико, которое пройдет в это воскресенье

16:49
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Арбитр Матеу Лаос назначен главным арбитром матча 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона», сообщает пресс-служба Федерации футбола Испании. Видеопомощником рефери будет Гонсалес Гонсалес.

Это класико станет пятым в карьере Лаоса. В предыдущих четырех встречах «Реала» и «Барселоны», которые обслуживал 42-летний судья, дважды выигрывал «Королевский клуб». У «сине-гранатовых» 1 победа, еще в одном матче зафиксирована ничья.

Матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 1 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.

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