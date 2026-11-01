Матчи «Реала» исчезли с китайской платформы Migu после скандала с Мбаппе

Китайская стриминговая платформа Migu исключила из расписания матч 11-го тура Ла лиги между «Расингом» и «Реалом», сообщает EFE.

Сервис, владеющий эксклюзивными цифровыми правами на показ Ла Лиги в Китае до 2030 года, продолжает транслировать игры других команд. При этом на платформе исчезли результаты и записи предыдущих матчей «Реала», в том числе за август и сентябрь.

Ранее китайское государственное телевидение CCTV приостановило трансляции чемпионата Испании после скандала с форвардом «Реала» Килианом Мбаппе. Французский нападающий рассказал в интервью, что одним из его любимых мемов является изображение, на котором его лицо наложено на портрет Мао Цзэдуна, назвав китайского лидера диктатором.

После негативной реакции в Китае Мбаппе принес публичные извинения. Президент Ла лиги Хавьер Тебас также направил письмо китайской стороне, однако трансляции на государственном телевидении не возобновились.