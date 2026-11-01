Матчи «Реала» исчезли с китайской платформы Migu после скандала с Мбаппе
Китайская стриминговая платформа Migu исключила из расписания матч 11-го тура Ла лиги между «Расингом» и «Реалом», сообщает EFE.
Сервис, владеющий эксклюзивными цифровыми правами на показ Ла Лиги в Китае до 2030 года, продолжает транслировать игры других команд. При этом на платформе исчезли результаты и записи предыдущих матчей «Реала», в том числе за август и сентябрь.
Ранее китайское государственное телевидение CCTV приостановило трансляции чемпионата Испании после скандала с форвардом «Реала» Килианом Мбаппе. Французский нападающий рассказал в интервью, что одним из его любимых мемов является изображение, на котором его лицо наложено на портрет Мао Цзэдуна, назвав китайского лидера диктатором.
После негативной реакции в Китае Мбаппе принес публичные извинения. Президент Ла лиги Хавьер Тебас также направил письмо китайской стороне, однако трансляции на государственном телевидении не возобновились.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|46-12
|30
|
2
|Атлетико
|11
|9
|1
|1
|22-8
|28
|
3
|Реал
|11
|9
|0
|2
|28-10
|27
|
4
|Бетис
|11
|7
|2
|2
|18-15
|23
|
5
|Реал Сосьедад
|11
|6
|1
|4
|20-20
|19
|
6
|Севилья
|11
|5
|2
|4
|17-19
|17
|
7
|Атлетик
|10
|4
|3
|3
|14-10
|15
|
8
|Депортиво
|11
|3
|5
|3
|15-14
|14
|
9
|Вильярреал
|11
|3
|3
|5
|15-15
|12
|
10
|Сельта
|11
|2
|6
|3
|10-10
|12
|
11
|Алавес
|11
|3
|3
|5
|15-17
|12
|
12
|Р. Вальекано
|10
|3
|3
|4
|15-20
|12
|
13
|Хетафе
|11
|3
|3
|5
|8-16
|12
|
14
|Эспаньол
|11
|3
|2
|6
|13-14
|11
|
15
|Осасуна
|11
|3
|2
|6
|11-22
|11
|
16
|Расинг
|11
|3
|2
|6
|15-29
|11
|
17
|Эльче
|11
|2
|4
|5
|14-18
|10
|
18
|Леванте
|11
|2
|4
|5
|16-21
|10
|
19
|Валенсия
|11
|2
|3
|6
|8-17
|9
|
20
|Малага
|11
|0
|5
|6
|8-21
|5
|6.11
|23:00
|Севилья – Алавес
|- : -
|7.11
|16:00
|Малага – Расинг
|- : -
|7.11
|18:15
|Эспаньол – Депортиво
|- : -
|7.11
|20:30
|Осасуна – Атлетик
|- : -
|7.11
|23:00
|Валенсия – Реал
|- : -
|8.11
|16:00
|Эльче – Бетис
|- : -
|8.11
|18:15
|Реал Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|8.11
|20:30
|Сельта – Леванте
|- : -
|8.11
|20:30
|Вильярреал – Хетафе
|- : -
|8.11
|23:00
|Атлетико – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|15
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|12
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|5
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|6
|1
|1
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|8
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|9
|1
|3