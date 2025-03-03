Матч «Вильярреал» — «Эспаньол» был перенесен из-за угрозы затопления на стадионе
Матч 26-го тура ла лиги между «Вильярреалом» и «Эспаньолом» не состоится, сообщает пресс-служба «Вильярреала».
«Согласно рекомендациям по обеспечению безопасности, в связи с риском затопления из-за текущих погодных условий в провинции Кастельон официальными лицами соревнования было принято решение перенести сегодняшний матч между «Вильярреалом» и «Эспаньолом», — говорится в заявлении команды.
Матч должен был состояться на домашней арене «Вильярреала» в 23:00 по московскому времени. В провинции Кастельон наблюдается сильный ливень.
Новая дата встречи будет объявлена позднее.
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|
15
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16
|Леванте
|0
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17
|Осасуна
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|0
|
18
|Расинг
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|0
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|Атлетико – Малага
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|16.08
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|Барселона – Атлетик
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|16.08
|00:00
|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
|00:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
|00:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|00:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|16.08
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|16.08
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