Матч «Вильярреал» — «Эспаньол» был перенесен из-за угрозы затопления на стадионе

Матч 26-го тура ла лиги между «Вильярреалом» и «Эспаньолом» не состоится, сообщает пресс-служба «Вильярреала».

«Согласно рекомендациям по обеспечению безопасности, в связи с риском затопления из-за текущих погодных условий в провинции Кастельон официальными лицами соревнования было принято решение перенести сегодняшний матч между «Вильярреалом» и «Эспаньолом», — говорится в заявлении команды.

Матч должен был состояться на домашней арене «Вильярреала» в 23:00 по московскому времени. В провинции Кастельон наблюдается сильный ливень.

Новая дата встречи будет объявлена позднее.