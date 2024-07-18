«Матч ТВ» объявил о показе испанской ла лиги

«Матч ТВ» заключил договор о показе чемпионата Испании с сезона-2024/25.

Соглашение рассчитано на семь лет. Сообщается, что, помимо ла лиги, канал будет транслировать сегунду, Кубок и Суперкубок Испании.

«Матч ТВ» показывал чемпионат Испании до 2021 года, после чего с сезона-2021/22 права на трансляцию перешли онлайн-кинотеатру Okko.

Первый тур чемпионата Испании пройдет 15-19 августа.