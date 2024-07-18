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Сегодня, 12:23

«Матч ТВ» объявил о показе испанской ла лиги

Сергей Разин
корреспондент
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«Матч ТВ» заключил договор о показе чемпионата Испании с сезона-2024/25.

Соглашение рассчитано на семь лет. Сообщается, что, помимо ла лиги, канал будет транслировать сегунду, Кубок и Суперкубок Испании.

«Матч ТВ» показывал чемпионат Испании до 2021 года, после чего с сезона-2021/22 права на трансляцию перешли онлайн-кинотеатру Okko.

Первый тур чемпионата Испании пройдет 15-19 августа.

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2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
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4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
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 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:00
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 - : -
15.08 22:30
Бетис – Жирона
 - : -
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Сельта – Алавес
 - : -
16.08 22:30
Лас-Пальмас – Севилья
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