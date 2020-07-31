«Матч ТВ» может не показать чемпионаты Испании и Италии, а также Кубок России

«Матч ТВ» рискует остаться без важных футбольных турниров. Речь о чемпионатах Испании, Италии, а также матчах Кубка России, правами на которые владеет компания «Телеспорт». По информации нескольких источников, переговоры между правообладателем и каналом проходят тяжело, и сделка может не состояться.

Таким образом, турниры могут остаться без показа на бесплатных ресурсах на территории России.

Напомним, что на данный момент телеканал «Матч» транслирует игры чемпионатов России, Германии, Белоруссии, Кубка Англии, а также выборочные встречи серии А и ла лиги.