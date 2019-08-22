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Матч с «Бетисом» может стать для Пике 500-м в составе «Барселоны»

15:38
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Если защитник Жерар Пике выйдет в составе «Барселоны» на матч 2-го тура с «Бетисом», то эта игра станет для него 500-й по счету в составе каталонского клуба, cообщают сине-гранатовые на своем официальном сайте.

32-летний Пике выступает за «Барселону» с 2008 года, за этот период он забил 45 голов и отдал 13 голевых передач, а также стал восьмикратным победителем чемпионата Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, CУперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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