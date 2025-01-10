Матч «Реал» — «Мальорка» закончился потасовкой игроков

После финального свистка в матче 1/2 финала Суперкубка Испании между «Реалом» и «Мальоркой» случилась потасовка между игроками.

Полузащитник мадридцев Джуд Беллингем повздорил с защитником соперников Пабло Маффео, который резко высказывался о «Реале» перед игрой. В результате вспыхнула потасовка, которая закончилась тем, что главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти со своим помощником обнял Маффео и увел с поля.

В начале этой недели защитник «Мальорки» заявил: «В боксерском поединке я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд».