Матч против «Барселоны» стал для Гризманна 400-м в ла лиге
Матч 8-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» стал для нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна 400-м в ла лиге.
30-летний француз вышел на поле на 72-й минуте вместо Луиса Суареса, который стал автором гола и результативной передачи. Сам Гризманн не отличился результативными действиями в игре против «сине-гранатовых».
4??0??0?? partidos en @LaLiga ! ? pic.twitter.com/WGwV5Wi4ay— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 2, 2021
На счету Гризманна 156 голов и 62 результативных передачи в 400 матчах в чемпионате Испании. Из них 264 он провел за «Атлетико», 202 — за «Реал Сосьедад» и еще 102 — за «Барселону».
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