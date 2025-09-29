Матч между «Валенсией» и «Овьедо» в ла лиге перенесен из-за погодных условий

Матч 7-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Овьедо» перенесен на 30 сентября, сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Игра должна была пройти в понедельник, 29 сентября. Решение о переносе матча принято в связи с тем, что в Валенсии объявлен красный уровень опасности из-за сильного дождя.

Во вторник встреча запланирована на 20.00 по московскому времени.

«Валенсия» набрала 8 очков на старте сезона и занимает 12-е место в турнирной таблице ла лиги. «Овьедо» с 3 баллами располагается на предпоследней, 19-й позиции.