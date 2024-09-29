Матч между «Атлетико» и «Реалом» возобновили после паузы

Матч 8-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» был возобновлен после паузы.

Игры была прервана из-за поведения болельщиков хозяев, которые кидали в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы.

Пауза в матче составила чуть более 15 минут. Счет в игре 1:0 в пользу «Реала».