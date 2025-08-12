Матч ла лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» планируют провести в США 21 декабря

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) передала в УЕФА и ФИФА запрос ла лиги на проведение матча чемпионата на территории США, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, игра 17-го тура сезона-2025/26 между «Вильярреалом» и «Барселоной» пройдет 21 декабря в Майами.

Ассоциация футболистов Испании в свою очередь запросила дополнительную информацию об этом матче. Хотя в организации явно не возражают против идеи проведения игр за границей, там ждут дополнительную информацию о предлагаемых периодах отдыха, условиях в Майами, страховых полисах и дополнительных доходах, получаемых за продажу телевизионных прав.