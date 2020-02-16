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Матч «Эйбар» — «Реал Сосьедад» перенесен из-за загрязнения воздуха

16:00
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Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и «Реалом Сосьедад» отменен, сообщает Marca.

Руководство лиги приняло это решение в связи с пожаром на свалке, из-за которого воздух в Басконии стал загрязнен. Возникший пожар высвободил большое количество диоксинов в атмосферу. Их показатель на один кубичный метр в 40 раз превышает норму.

Пожар произошел из-за обрушения мусорного полигона. Дата, на которую перенесен матч, пока не известна.

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