Матч «Эльче» — «Эспаньол» приостанавливали из-за расистского инцидента

Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Эльче» и «Эспаньолом» (2:2) был остановлен на три минуты в соответствии с протоколом УЕФА по борьбе с расизмом, о чем указал в своем отчете главный арбитр встречи, сообщает BBC.

Судья Иосу Галеч Апестегия написал, что приостановил игру после того, как защитник «Эспаньола» Омар Эль Хилали сообщил, что нападающий «Эльче» Рафа Мир допустил в его адрес расистское высказывание. Инцидент произошёл на 78-й минуте. Согласно протоколу УЕФА, арбитр останавливает игру, если игрок сообщает о предполагаемом расизме, и передает детали четвертому судье.

Позже «Эспаньол» опубликовал фотографию 22-летнего марокканца Эль Хилали в соцсетях с подписью «Мы с тобой». Ла лига осудила любые расистские действия, заявив, что ненависти нет места ни на поле, ни за его пределами. «Эльче» также осудил любые дискриминационные действия, но призвал к осторожности ввиду отсутствия доказательств.

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