Матч «Барселона» — «Реал» возобновили спустя час после остановки из-за шторма

Товарищеский матч «Барселона» — «Реал» возобновлен после часовой паузы из-за шторма.

Игра проходит в Нью-Джерси на стадионе «Метлайф». Матч начался в 2.00 по московскому времени и был остановлен на 13-й минуте из-за молнии и ливня.

В целях безопасности футболисты и зрители покинули арену. После того, как погодные условия стали приемлемыми, игроки вернулись на поле, провели разминку и возобновили игру с момента остановки.