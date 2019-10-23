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Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря

12:14
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Матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» пройдет 18 декабря, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны. О времени начала игры пока не сообщается.

Указано, что такое решение принял комитет по проведению соревнований, проанализировав предложения обоих клубов, а также изучив отчет представителей федерации о возможности проведения матча.

Первоначально игра должна была пройти 26 октября. Матч был перенесен из-за массовых акций протеста в Каталонии. Жители региона вышли на улицы, протестуя против тюремных сроков для лидеров движения за независимость региона.

Ранее ла лига выступала против проведения матча 18 декабря, так как в этот же день пройдут матчи Кубка Испании.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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