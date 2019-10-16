Испанская футбольная лига просит перенести матч между «Барселоной» и «Реалом», который должен состоятся 26 октября. Причиной для переноса стали беспорядки и протесты в столице Каталонии, сообщает Marca.

Изначально руководство лиги обратилось в комиссию Королевской испанской футбольной федерации по проведению соревнований с просьбой поменять места проведения матчей, чтобы игра первого круга прошла в Мадриде, а второго — в Барселоне, но обе команды высказались против этого. Теперь планируется вовсе перенести дату матча на 18 декабря.

Руководство лиги обеспокоено ситуацией в Барселоне, которая может поставить под угрозу безопасность зрителей и спортсменов.

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