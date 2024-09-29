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29 сентября, 23:30

Матч «Атлетико» — «Реал» прерван из-за поведения болельщиков

Ана Горшкова
Корреспондент
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Болельщики «Атлетико».
Фото Reuters

Матч 8-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» был прерван на 70-й минуте после того, что фанаты хозяев стали бросать в голкипера гостей Тибо Куртуа посторонние предметы. В экс-вратаря «Атлетико» летели в том числе зажигалки и пакеты с мусором.

Главный судья встречи Матео Бускетс Феррер сначала остановил игру и попросил сделать объявление по стадиону, а затем увел команды с поля.

Успокаивать своих фанатов отправились несколько игроков «Атлетико» и главный тренер Диего Симеоне.

Фото AFP

На 64-й минуте защитник «Реала» Эдер Милитао открыл счет в матче. Куртуа эмоционально праздновал гол и стал обращаться к той трибуне за своими воротами, на которой находятся болельщики соперника.

Матч «Атлетико» — «Реал» был возобновлен спустя 15 минут.

Испания. Ла Лига. 8-й тур
29 сент, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал
Тибо Куртуа
ФК Атлетико
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетико 7 4 3 0 11-3 15
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
8
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
9
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
10
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
11
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
12
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
13
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
14
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 8 2 1 5 7-12 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
20
 Лас-Пальмас 7 0 3 4 8-13 3
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27.09 22:00
Вальядолид – Мальорка
 1 : 2
28.09 15:00
Хетафе – Алавес
 2 : 0
28.09 17:15
Р. Вальекано – Леганес
 1 : 1
28.09 19:30
Р. Сосьедад – Валенсия
 3 : 0
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 4 : 2
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 1 : 1
29.09 17:15
Атлетик – Севилья
 1 : 1
29.09 19:30
Бетис – Эспаньол
 1 : 0
29.09 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
30.09 22:00
Вильярреал – Лас-Пальмас
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 6
Джовани Ло Сельсо

Джовани Ло Сельсо

Бетис

 5
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 5 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 4 1 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 5 1 1
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