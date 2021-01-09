Матч «Атлетико» — «Атлетик» перенесен из-за плохой погоды
11:27
Матч 18-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Атлетиком» перенесен из-за плохой погоды в Мадриде.
Как отмечается, в городе закрыли аэропорт, а поле из-за снегопада невозможно привести в надлежащее состояние.
Встреча должна была пройти сегодня (начало -в 20.15 по московскому времени).
Новая дата матча будет определена в ближайшие дни.
«Атлетико» занимает первое место в таблице. «Атлетик» идет девятым.
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