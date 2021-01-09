Матч 18-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Атлетиком» перенесен из-за плохой погоды в Мадриде.

Как отмечается, в городе закрыли аэропорт, а поле из-за снегопада невозможно привести в надлежащее состояние.

Встреча должна была пройти сегодня (начало -в 20.15 по московскому времени).

Новая дата матча будет определена в ближайшие дни.

«Атлетико» занимает первое место в таблице. «Атлетик» идет девятым.