Матч «Леванте» — «Атлетик» перенесли из-за сильного ливня в Валенсии
Матч 6-го тура чемпионата Испании между «Леванте» и «Атлетиком» был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий в Валенсии.
Встреча должна была пройти 16 сентября и начаться в 22.30 по московскому времени. Решение о переносе было принято за несколько минут до стартового свистка. На момент начала матча в городе продолжался сильный ливень. Некоторые участки поля затопило.
Из-за непогоды на арене также произошло отключение электричества. Новая дата проведения матча пока не сообщается.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|5
|0
|0
|21-4
|15
|
2
|Реал
|6
|5
|0
|1
|17-6
|15
|
3
|Атлетико
|6
|4
|1
|1
|14-6
|13
|
4
|Севилья
|6
|4
|1
|1
|9-6
|13
|
5
|Бетис
|5
|4
|0
|1
|7-6
|12
|
6
|Алавес
|6
|3
|1
|2
|11-6
|10
|
7
|Депортиво
|6
|2
|3
|1
|9-7
|9
|
8
|Р. Вальекано
|6
|2
|1
|3
|10-15
|7
|
9
|Реал Сосьедад
|6
|2
|1
|3
|6-11
|7
|
10
|Эспаньол
|6
|2
|1
|3
|9-7
|7
|
11
|Атлетик
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
12
|Расинг
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
13
|Осасуна
|6
|2
|1
|3
|5-12
|7
|
14
|Леванте
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
15
|Хетафе
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
|
16
|Сельта
|6
|0
|4
|2
|3-6
|4
|
17
|Валенсия
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
18
|Малага
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|
19
|Вильярреал
|5
|0
|2
|3
|7-10
|2
|
20
|Эльче
|6
|0
|2
|4
|8-16
|2
Результаты / календарь
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34 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
|3.09
|22:00
|Реал Сосьедад – Сельта
|0 : 0
|15.09
|20:00
|Р. Вальекано – Эспаньол
|2 : 1
|15.09
|21:00
|Алавес – Валенсия
|0 : 1
|15.09
|22:30
|Эльче – Реал
|2 : 3
|16.09
|20:00
|Атлетико – Осасуна
|4 : 0
|16.09
|20:00
|Депортиво – Севилья
|0 : 1
|16.09
|22:30
|Барселона – Расинг
|- : -
|16.09
|22:30
|Леванте – Атлетик
|- : -
|17.09
|20:00
|Бетис – Хетафе
|- : -
|17.09
|22:30
|Малага – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Кике Салас
Севилья
|5
|1
|1
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