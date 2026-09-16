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Матч 6 тура Ла лиги Леванте — Атлетик перенесли из-за неблагоприятных погодных условий

Матч «Леванте» — «Атлетик» перенесли из-за сильного ливня в Валенсии

Руслан Минаев

Матч 6-го тура чемпионата Испании между «Леванте» и «Атлетиком» был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий в Валенсии.

Встреча должна была пройти 16 сентября и начаться в 22.30 по московскому времени. Решение о переносе было принято за несколько минут до стартового свистка. На момент начала матча в городе продолжался сильный ливень. Некоторые участки поля затопило.

Из-за непогоды на арене также произошло отключение электричества. Новая дата проведения матча пока не сообщается.

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ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Леванте
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«Атлетико» разгромил «Осасуну» в матче Ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 21-4 15
2
 Реал 6 5 0 1 17-6 15
3
 Атлетико 6 4 1 1 14-6 13
4
 Севилья 6 4 1 1 9-6 13
5
 Бетис 5 4 0 1 7-6 12
6
 Алавес 6 3 1 2 11-6 10
7
 Депортиво 6 2 3 1 9-7 9
8
 Р. Вальекано 6 2 1 3 10-15 7
9
 Реал Сосьедад 6 2 1 3 6-11 7
10
 Эспаньол 6 2 1 3 9-7 7
11
 Атлетик 5 2 1 2 7-6 7
12
 Расинг 5 2 1 2 9-9 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 5-12 7
14
 Леванте 5 1 2 2 7-9 5
15
 Хетафе 5 1 2 2 3-6 5
16
 Сельта 6 0 4 2 3-6 4
17
 Валенсия 6 1 1 4 2-10 4
18
 Малага 5 0 3 2 2-8 3
19
 Вильярреал 5 0 2 3 7-10 2
20
 Эльче 6 0 2 4 8-16 2
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38 тур
3.09 22:00 Реал Сосьедад – Сельта 0 : 0
15.09 20:00 Р. Вальекано – Эспаньол 2 : 1
15.09 21:00 Алавес – Валенсия 0 : 1
15.09 22:30 Эльче – Реал 2 : 3
16.09 20:00 Атлетико – Осасуна 4 : 0
16.09 20:00 Депортиво – Севилья 0 : 1
16.09 22:30 Барселона – Расинг - : -
16.09 22:30 Леванте – Атлетик - : -
17.09 20:00 Бетис – Хетафе - : -
17.09 22:30 Малага – Вильярреал - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 7
Рафинья
Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Рафинья
Рафинья

Барселона

 3
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 3
И К Ж
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 4 1 2
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Кике Салас
Кике Салас

Севилья

 5 1 1
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