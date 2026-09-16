Матч «Леванте» — «Атлетик» перенесли из-за сильного ливня в Валенсии

Матч 6-го тура чемпионата Испании между «Леванте» и «Атлетиком» был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий в Валенсии.

Встреча должна была пройти 16 сентября и начаться в 22.30 по московскому времени. Решение о переносе было принято за несколько минут до стартового свистка. На момент начала матча в городе продолжался сильный ливень. Некоторые участки поля затопило.

Из-за непогоды на арене также произошло отключение электричества. Новая дата проведения матча пока не сообщается.