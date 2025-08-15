Мастантуоно выбрал между «Реалом» и «ПСЖ» после звонка Алонсо

Новичок мадридского «Реала» Франко Мастантуоно рассказал, что телефонный звонок Хаби Алонсо помог ему предпочесть «Реал» вместо «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что полузащитник был близок к переходу в «ПСЖ».

«Алонсо связался со мной. Для меня было очень важно, чтобы тренер проявил доверие ко мне. Конечно, это был личный разговор, но он оказал на меня большое влияние. Это придало мне уверенности, и то, как он это сделал, значило очень много. Да, это правда, что различные команды проявляли интерес ко мне, я очень ценю это.

Мне повезло поговорить с Луисом Энрике. Он был предельно откровенен со мной, я ценю это и поздравляю его с победой [в Суперкубке УЕФА] прошлой ночью. Он великий тренер, при всем моем уважении и признательности к нему», — сказал 18-летний аргентинец на пресс-конференции.

Мастантуоно подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2031 года. Сумма трансфера из «Ривер Плейт» составила 45 миллионов евро.

Полузащитник сыграл за «Ривер Плейт» 62 матча, забил 10 голов и сделал 7 голевых передач. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.