Мартин Эдегор возвращается в «Реал». Он играл у Слуцкого

«Реал Сосьедад» объявил о возвращении Мартина Эдегора в «Реал». Норвежский хавбек присоединился к мадридскому клубу в 2015 году в возрасте 16 лет, но за первую команду провел только две игры, остальное время выступая за дубль — «Кастилью» (62 игры, 5 мячей).

С 2016 по 2019 год Эдегор провел в арендах в Голландии: два сезона в «Херенвене», один в «Витессе», где выступал под началом Леонида Слуцкого.

Сезон-2019/20 Эдегор отыграл в «Реал Сосьедад», где провел 36 игр и забил 7 голов в чемпионате и Кубке Испании.