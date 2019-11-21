Мартин Эдегор: «В один прекрасный день хочу играть за «Реал»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Эдегор, контракт которого принадлежит «Реалу», рассказал о желании сыграть за мадридский клуб. Он был признан лучшим игроком чемпионата Испании в сентябре.

— Моя цель — добиться успеха в «Реале», — цитирует полузащитника AS. — Поэтому я подписал контракт с Мадридом, хочу играть там. Но сейчас очень счастлив в своей команде, не спешу. Время не имеет значения. Но в один прекрасный день хочу играть за «Реал».

Здесь чувствую себя как дома. Команда очень хорошая и доброжелательная, очень счастлив.

В текущем сезоне на счету 20-летнего Эдегора 2 гола и 3 результативные передачи в 11 матчах.