Мартин Брэйтуэйт: «Уверен, что буду играть за «Барселону» больше, чем 4,5 года»

Нападающий Мартин Брэйтуэйт оценил свои перспективы в «Барселоне».

— Уверен, что останусь в «Барселоне» даже больше, чем на 4,5 года, на которые рассчитан мой контракт с клубом, — приводит Marca со ссылкой на ESPN слова Брэйтуэйта. — Так я вижу ситуацию. Я просто хочу играть, наслаждаться выступлением за «сине-гранатовых» и выигрывать трофеи, ведь для этого я сюда и перешел. Одна из моих целей такова: в будущем я хочу иметь возможность говорить, что играл в одной из лучших команд в истории «Барселоны».

Брэйтуэйт перешел в «Барселону» в феврале 2020 года за 18 миллионов евро. 28-летний датчанин провел за «сине-гранатовых» 3 матча, но не отличился результативными действиями.