Мартин Брэйтуэйт: «Не буду мыть одежду после того, как меня обнял Месси»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт поделился впечатлениями от дебютного матча в составе каталонцев. Форвард вышел на поле в игре с «Эйбаром» (5:0), в которой капитан команды Лионель Месси оформил покер.

— Мечта стала реальностью, приятно было встретиться с новыми фанатами. Я старался изо всех сил, — цитирует AS Брэйтуэйта.

— Вы не забили.

— Непросто забивать за «Барселону», но я хотя бы принял в этом участие. В будущем я однозначно забью.

Месси поздравил меня. Он классный парень и хочет, чтобы мы были счастливы, во время игры он несколько раз искал меня пасами.

Я не буду мыть одежду после того, как обнял его. Месси поздравил меня, и это было очень трогательно. Я счастлив после первых дней на «Камп Ноу». Если бы вы сказали мне 15 дней назад, что я перейду в «Барселону», я бы не поверил.