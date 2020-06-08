Мартин Брэйтуэйт: «Когда случился переход в «Барселону», почувствовал себя очень гордым»

Форвард «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт поделился впечатлениями от игры за каталонский клуб.

— Когда случился переход в «Барселону», я почувствовал себя очень гордым, — приводит слова Брэйтуэйта Goal. — Сказал себе, что усердная работа окупилась. И это придало мне еще большую мотивацию расширить границы того, чего я могу добиться в карьере.

Многое изменилось, поскольку сейчас я играю за самый большой клуб в мире. Здесь люди смотрят на меня по-другому. Меня больше узнают. Мое лицо стало известным.

Брэйтуэйт в текущем сезоне провел три матча за «Барсу». Каталонский клуб приобрел его у «Леганеса» 12 миллионов евро в виде исключения вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.