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Мартин Брэйтуэйт: «Когда случился переход в «Барселону», почувствовал себя очень гордым»

13:54
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Форвард «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт поделился впечатлениями от игры за каталонский клуб.

— Когда случился переход в «Барселону», я почувствовал себя очень гордым, — приводит слова Брэйтуэйта Goal. — Сказал себе, что усердная работа окупилась. И это придало мне еще большую мотивацию расширить границы того, чего я могу добиться в карьере.

Многое изменилось, поскольку сейчас я играю за самый большой клуб в мире. Здесь люди смотрят на меня по-другому. Меня больше узнают. Мое лицо стало известным.

Брэйтуэйт в текущем сезоне провел три матча за «Барсу». Каталонский клуб приобрел его у «Леганеса» 12 миллионов евро в виде исключения вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

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