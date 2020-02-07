Марселу: «У «Реала» осталось еще два турнира. Постараемся в них дойти до конца»
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Защитник «Реала» Марселу после поражения в 1/4 финала Кубка Испани от «Реал Сосьедад» (3:4) отметил, что его команда поздно отреагировала на ситуацию.
— «Реал» пытался отыграться, но слишком поздно отреагировал на ситуацию, — цитирует Football Espana Марселу. — Во второй половине выложились полностью, но выиграть не удалось. Это разочаровывает.
Каждый матч отличается. Никто не хочет пропускать голы, но исключить это невозможно. Отыграть 4 мяча — очень сложно. У «Реала» осталось еще два турнира, в которых постараемся дойти до самого конца.
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