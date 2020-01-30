Марселу сыграл 500-й матч за «Реал»
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Защитник «Реала» Марселу достиг отметки в 500 сыгранных матчей в составе мадридского клуба. Юбилейной для 31-летнего бразильца стала 1/8 финала Кубка Испании против «Сарагосы» (4:0).
Напомним, Марселу перешел в «Реал» из «Флуминенсе» в 2007 году.
??5?0?0? @MarceloM12 dispute ce soir son match 500 pour le Real! BRAVO! ??#RealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/o8Za13JKrn— Real Madrid C.F. ?? (@realmadridfra) January 29, 2020
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