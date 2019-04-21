Марселу: "Реал" - мой дом. Я счастлив здесь"

Защитник "Реала" Марселу после матча 33-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (3:0) заявил, что мадридский клуб является для него домом. Ранее сообщалось, что бразилец может перейти в "Ювентус" в летнее трансферное окно.

- Обо мне много говорят, но "Реал" является моим домом. Все мои знакомые знают об этом, - приводит слова Марселу Football Espana. - Я всегда говорил, что счастлив здесь. Стараюсь показывать это каждый день на тренировках, а также когда надеваю игровую футболку. На меня не повлияло то, что я не выходил на поле в стартовом составе. Я всегда был сосредоточен и поддерживал своих товарищей по команде.

"Реал" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 64 очка.

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