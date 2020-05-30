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Марселу: «Мы все не можем дождаться первого матча после паузы»

08:48

Защитник «Реала» Марселу прокомментировал информацию о возобновлении чемпионата Испании-2019/20, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса.

— У нас никогда не было такой длинной паузы в тренировках, так что наше желание играть в футбол очень сильно выросло с момента остановки сезона, — приводит Goal.com слова Марселу. — Теперь мы знаем, что чемпионат скоро возобновят, так что не можем дождаться первого матча. Все здоровы, тренировочные сессии — замечательные, мы начинаем возвращаться к прежнему ритму.

Ранее стало известно, что чемпионат Испании возобновится 11 июня.

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