Марселу: «Мы все не можем дождаться первого матча после паузы»
08:48
Защитник «Реала» Марселу прокомментировал информацию о возобновлении чемпионата Испании-2019/20, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса.
— У нас никогда не было такой длинной паузы в тренировках, так что наше желание играть в футбол очень сильно выросло с момента остановки сезона, — приводит Goal.com слова Марселу. — Теперь мы знаем, что чемпионат скоро возобновят, так что не можем дождаться первого матча. Все здоровы, тренировочные сессии — замечательные, мы начинаем возвращаться к прежнему ритму.
Ранее стало известно, что чемпионат Испании возобновится 11 июня.
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