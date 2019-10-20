Марселу: «Мы не смогли отреагировать на быстрый гол «Мальорки»

Защитник «Реала» Марселу прокомментировал поражение от «Мальорки» (0:1) в матче чемпионата Испании. Это первое поражение «Реала» в нынешнем сезоне ла лиги.

— Мы перепробовали все, чтобы победить, но этого не случилось, — цитирует AS Марселу. — Соперник забил быстрый гол, и нам трудно было отреагировать. Но это не оправдание для нас. Мы не смогли найти путь к победе. Мы потеряли лидерство в чемпионате. Нам придется много поработать, чтобы вернуться на первое место. Но мы приложим все усилия.