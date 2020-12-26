Марселу может покинуть «Реал» из-за ссоры с Вараном

Защитник Марселу может покинуть «Реал» в зимнее трансферное окно, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, 32-летний бразилец вступил в конфликт с партнером по команде Рафаэлем Вараном после матча 11-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:2). Кроме того, футболист утратил доверие главного тренера Зинедина Зидана, который предпочитает использовать на левом фланге обороны Ферлана Менди.

В сезоне-2020/21 Марселу провел 6 матчей в составе «Реала», на его счету 2 результативных передачи.