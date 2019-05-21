Марселу, Кроос, Бэйл и еще пять футболистов, которые должны покинуть "Реал" по мнению болельщиков

Фанаты "Реала" выразили свое мнение на тему игроков, которые должны покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Испанское издание AS вынесло на голосование всех футболистов "Реала" и предоставило пользователям выбор: нужно ли оставить игрока на следующий сезон или же с ним нужно расстаться.

По результатам опроса были определены игроки, получившие наименьшую поддержку от фанатов. Это нападающие Гарет Бэйл и Мариано Диас, защитники Марселу и Хесус Вальехо, полузащитники Иско, Тони Кроос, Дани Себальос и вратарь Лука Зидан.

Наибольшую поддержку получили защитники Даниэль Карвахаль, Серхио Регилон и Серхио Рамос, а также хавбек Браим Диас​ и форвард Винисиус​.