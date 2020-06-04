Марселу: «Когда думаем, что выиграли все, игроки «Реала» хотят победить снова»

Защитник «Реала» Марселу поделился мнением о менталитете мадридского клуба.

— Самое главное, что когда мы выигрываем трофей, никто не думает о том, чтобы остановиться и плыть по течению, — приводит слова Goal. — Мы всегда думаем о том, чтобы выиграть больше, даже если выигрываем три раза подряд.

«Реал» научил меня бороться до конца. Так мы выигрываем финалы. Когда думаем, что выиграли все, игроки хотят победить снова. Это наш образ мышления.

В финалах «Реал» становится сильнее. У нас есть необходимый менталитет для такого рода матчей. Игроки клуба видят, что твой партнер выкладывается на 100%, и ты должен сделать то же самое. Та же ситуация и с тренером.

Мотивация положительно влияет на нас, мы становимся сильнее по ходу матча. Когда играем в финале, мы должны его выиграть.